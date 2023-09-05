Существуют ли ограничения по состоянию здоровья для распределения на службу: что говорят в ВСУ

Ограничения по состоянию здоровья

Военные, у которых есть определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделений обеспечения.

По словам Мирошниченко, существуют нередкие случаи, когда у военных есть определенные заболевания, которые никак не проявляют себя, и они хотят продолжать служить.

Однако некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что есть основания избежать службы по состоянию здоровья. Но он подчеркнул, что решения принимаются индивидуально на основании объективных данных о состоянии их здоровья.

Почему решили изменить список болезней

Изменения в список болезней для оценки пригодности военнослужащих внесли из-за изменений мировой практики.

Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра. В то же время, изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положение о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе.

Так, остались болезни и показатели, по которым военные признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными.

"О лицах, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, следует разъяснить, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах", - сказал он.

Но, по словам Мирошниченко, немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях.

Индивидуальный подход

Отметим, что в ВСУ разные роды войск, сил, есть разные военно-учетные специальности, разные задачи и уровень нагрузки. Поэтому индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе - это принятие индивидуального решения по каждому военному, имеющему определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно для каждого клинического случая каждого человека степени годности к прохождению военной службы.

Минобороны обновило список болезней для непригодности

В Украине утвердили новое расписание болезней, согласно которому будут оценивать пригодность к военной службе. В частности, по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

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