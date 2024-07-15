Чи існує загроза для України у разі перемоги Трампа на виборах: відповідь Зеленського

Обидві партії Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) підтримують Україну. Київ будуватиме відносини з Вашингтоном незалежно від того який буде результат майбутніх президентських виборів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.

"Передусім відповім, що президентство Трампа (Дональд Трамп, кандидат у президенти США від Республіканської партії, - ред.) ми з вами поки що не можемо обговорювати. Тому що обирає президента США, слава богу, їх народ. Ніякі інші народи на це не впливають", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою партією Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.

"У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони відносяться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того який буде результат, а саме який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав він.

За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Якщо наступним головою Білого дому стане Трамп - Україна працюватиме з ним.

"Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України", - наголосив Зеленський.

Вибори в США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами на посаду голови Білого дому будуть:

Джо Байден від Демократичної партії;

Дональд Трамп від Республіканської партії.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.

Також нещодавно у Штатах відбувся перший тур дебатів між Трампом й Байденом. Як зауважили у ЗМІ, під час дискусій Байден був тихим, його голос був слабким і неаргументованим.

Після того, як дебати закінчились, Байден на деякий час засумнівався щодо участі у виборах. Однак родина таки закликала його не залишати перегони.