Чи є загроза наступу з Білорусі: аналітики ISW дали несподівану оцінку

Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не в змозі навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу, вважають експерти.

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від кордону з Білоруссю, а Прип'ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрові бойові дії через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях винятково складними.

Автодорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тому російське вторгнення з Білорусі не може серйозно погіршити українські логістичні лінії, не просунувшись глибше в Україну, як це зробили окупанти під час битви за Київ, коли російські військові сильнішими. Нині ці сили значно ослаблені.

Крім того, російські військкори також заявляють, що російське військове угруповання в Білорусі надто мале, щоб загрожувати Києву.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили про ризик повторного наступу з території Білорусі, але метою ворогів буде не Київ.

Також ми писали, що Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО С-300.

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