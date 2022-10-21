UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є загроза наступу з Білорусі: аналітики ISW дали несподівану оцінку

Фото: Аналітики оцінили рівень загрози наступу з Білорусі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Ризик російського наступу з території Білорусі на північ України залишається низьким, попри попередження Генштабу ЗСУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не в змозі навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу, вважають експерти.

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від кордону з Білоруссю, а Прип'ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрові бойові дії через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях винятково складними.

Автодорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тому російське вторгнення з Білорусі не може серйозно погіршити українські логістичні лінії, не просунувшись глибше в Україну, як це зробили окупанти під час битви за Київ, коли російські військові сильнішими. Нині ці сили значно ослаблені.

Крім того, російські військкори також заявляють, що російське військове угруповання в Білорусі надто мале, щоб загрожувати Києву.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили про ризик повторного наступу з території Білорусі, але метою ворогів буде не Київ.

Також ми писали, що Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь