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Чи хочуть українці платити податки за європейськими нормами: дані опитування

Фото: Податки за нормами ЄС згодні платити 52% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (52%) схиляються до думки, що податкова політика має відповідати підходам до оподаткування, запровадженим у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Причому, 35% опитаних вважають, що це повинно відбутися після набуття Україною повноправного членства в ЄС, а 17% - що це повинно відбуватися ще до приєднання України до ЄС.

Понад чверть опитаних (29%) вважають, що українська податкова політика не повинна відповідати підходам ЄС. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 21 червня по 2 липня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, дві третини українців (64%) вважають вступ до Європейського Союзу та НАТО однаково важливим для країни. При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

За даними опитування Центру Разумкова, лише 30% українців підтримують підвищення податків під час війни. Проти виступають 58% респондентів.

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