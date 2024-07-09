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Хотят ли украинцы платить налоги по европейским нормам: данные опроса

Фото: Налоги по нормам ЕС согласны платить 52% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (52%) склоняются к мнению, что налоговая политика должна соответствовать подходам к налогообложению, введенным в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Причем, 35% опрошенных считают, что это должно произойти после получения Украиной полноправного членства в ЕС, а 17% - что это должно происходить еще до присоединения Украины к ЕС.

Более четверти опрошенных (29%) считают, что украинская налоговая политика не должна отвечать подходам ЕС. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и НАТО одинаково важным для страны. При этом 7% предпочли евроинтеграцию Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее.

По данным опроса Центра Разумкова, только 30% украинцев поддерживают повышение налогов во время войны. Против выступают 58% респондентов.

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