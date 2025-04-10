Вибори в Україні можуть відбутися влітку? Єрмак дав відповідь на чутки

Чутки про нібито підготовку в Україні до виборів президента на літо 2025 року є "абсолютною нісенітницею". Спочатку потрібно закінчити війну з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere della Sera .

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати", - наголосив глава ОП.

Єрмак прокоментував матеріал видання The Economist, в якому йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський нібито почав підготовку до виборів.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони, ймовірно, можуть відбутися вже в липні 2025 року.

Видання писало, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.

Однак в Офісі президента заявили, що в Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів. Зараз навіть немає можливості безпечно організувати виборчий процес.

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