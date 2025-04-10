ua en ru
Чт, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вибори в Україні можуть відбутися влітку? Єрмак дав відповідь на чутки

Четвер 10 квітня 2025 16:18
UA EN RU
Вибори в Україні можуть відбутися влітку? Єрмак дав відповідь на чутки Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Чутки про нібито підготовку в Україні до виборів президента на літо 2025 року є "абсолютною нісенітницею". Спочатку потрібно закінчити війну з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere della Sera.

Єрмак прокоментував матеріал видання The Economist, в якому йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський нібито почав підготовку до виборів.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати", - наголосив глава ОП.

Чутки про вибори в Україні

Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони, ймовірно, можуть відбутися вже в липні 2025 року.

Видання писало, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.

Однак в Офісі президента заявили, що в Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів. Зараз навіть немає можливості безпечно організувати виборчий процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Вибори в Україні Війна в Україні
NEWS
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ
DAILY
Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни