Вибори в Україні можуть відбутися влітку? Єрмак дав відповідь на чутки
Чутки про нібито підготовку в Україні до виборів президента на літо 2025 року є "абсолютною нісенітницею". Спочатку потрібно закінчити війну з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere della Sera.
Єрмак прокоментував матеріал видання The Economist, в якому йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський нібито почав підготовку до виборів.
"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати", - наголосив глава ОП.
Чутки про вибори в Україні
Нагадаємо, нещодавно видання The Economist повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони, ймовірно, можуть відбутися вже в липні 2025 року.
Видання писало, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.
Однак в Офісі президента заявили, що в Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів. Зараз навіть немає можливості безпечно організувати виборчий процес.
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