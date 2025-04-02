Чи почалася організаційна підготовка до виборів в Україні: що кажуть у Зеленського

В Україні не проводиться жодної організаційної підготовки до виборів. Зараз навіть немає можливості безпечно організувати виборчий процес.

За словами Подоляка, є юридична процедура, від якої ніхто відмовлятись не буде. Наразі воєнний стан продовжується. Після його завершення, якщо за це буде проголосовано у парламенті, паралельно будуть йти дві процедури.

"Перша - це 3-6 місяців, скоріше 6 місяців з урахуванням всього, підготовка до виборів. Тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вноситися зміни в законодавство. Тому що ми розуміємо, що це післявоєнні будуть вибори, там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати зміни до законодавства як такого", - розповів радник голови ОП.

Він наголосив, що до моменту припинення вогню, до моменту навіть тимчасового перемир'я, ніхто не буде скасовувати воєнний стан.

"Ніхто не буде, скажімо так, наражати людей на небезпеку. Тобто ламати конституційні положення заради того, що чомусь там Росія хоче якихось "виборів", Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб'єктом, який може впливати на внутрішню політику нашу", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП додав, що треба буде ще працювати над змінами до виборчого законодавства і потім його голосувати, а це достатньо складний процес.

"Друге - немає можливості організувати з точки зору безпеки процес виборчий, тому що припинення вогню поки що не працює. Росія наносить кожного дня велику кількість ударів, ну чи кожної ночі", - пояснив Подоляк.

Окрім того, за словами Подоляка, великих зусиль потребуватиме питання тимчасово переміщених осіб, як вони голосуватимуть на виборах.

"Треба чітко зрозуміти, як ми будемо працювати з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. А це зовсім інша робота, зовсім іншого об'єму робота щодо фіксації списку виборців і щодо фіксації територіальних виборчих округів тощо. Ну тому це достатньо складні процеси, і вони не вирішаться там, тому що Росія щось хоче", - підсумував Подоляк.