Чи готує РФ ударну групу для нового повномасштабного наступу: відповідь ГУР

На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

Про це заявив речник головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу – ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.