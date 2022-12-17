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Чи готує РФ ударну групу для нового повномасштабного наступу: відповідь ГУР

Фото: в ГУР відповіли, чи РФ готує ударну групу для нового наступу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає.

Про це заявив речник головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу – ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч військових, щоб знову вдатися до повторного наступу. Одним із напрямків ворога може бути і Київ.

Схожої думки дотримується і президент Володимир Зеленський, оскільки, як зазначив глава держави, росіяни "ніколи не відмовлялися від цього та одержимі помстою".

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