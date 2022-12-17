Готовит ли РФ ударную группу для нового полномасштабного наступления: ответ ГУР

По состоянию на данный момент в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления – ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.