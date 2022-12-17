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Готовит ли РФ ударную группу для нового полномасштабного наступления: ответ ГУР

Фото: в ГУР ответили, готовит ли РФ ударную группу для нового наступления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на данный момент в ГУР не видят признаков формирования ударных групп для нового наступления россиян. Но это не значит, что такой угрозы нет.

Об этом заявил спикер главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Нет, по состоянию на данный момент мы этого не видим (формирование ударных групп для нового наступления – ред.) и не констатируем, но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению", - отметил Юсов.

Он также отметил, что Украина уже живет в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о новом наступлении, но и о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч военных, чтобы снова прибегнуть к повторному наступлению. Одним из направлений врага может быть и Киев.

Похожего мнения придерживается и президент Владимир Зеленский, поскольку, как отметил глава государства, россияне "никогда не отказывались от этого и одержимы местью".

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