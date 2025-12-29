ua en ru
Головна » Новини » Політика

Чи готовий Трамп приїхати в Україну заради миру? Відповідь президента США

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 00:20
UA EN RU
Чи готовий Трамп приїхати в Україну заради миру? Відповідь президента США Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що може відвідати Україну у випадку якщо це буде необхідно для миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

Зокрема, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України, щоб допомогти досягти миру.

"Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити", - заявив президент США.

Варто зауважити, що Трамп щодного разу не був в Україні, не під час свого першого президентства, у 2017–2021 роках, ні під час нинішньої каденції.

Натомість його попередник, Джо Байден, приїхав до Києва 20 лютого 2023 року на неанонсований візит під час повномасштабної війни. До того він 6 разів відвідував Україну як віцепрезидент у період 2009–2017 років.

Зустріч Трампа та Зеленського

26 грудня президент Зеленський повідомив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. За його словами, важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Раніше Зеленський уперше представив погоджений зі США 20-пунктний мирний план і пакет документів щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.

Також повідомляється, що напередодні запланованої зустрічі з Зеленським Дональд Трамп провів понад годинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після якої сторони домовилися продовжити контакти вже після переговорів президентів США та України.

Окрім цього президенти США та України провели консультації з європейськими лідерами.

Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського вже відбулась - детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

