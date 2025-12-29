Чи готовий Трамп приїхати в Україну заради миру? Відповідь президента США
Президент США Дональд Трамп вважає, що може відвідати Україну у випадку якщо це буде необхідно для миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.
Зокрема, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України, щоб допомогти досягти миру.
"Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити", - заявив президент США.
Варто зауважити, що Трамп щодного разу не був в Україні, не під час свого першого президентства, у 2017–2021 роках, ні під час нинішньої каденції.
Натомість його попередник, Джо Байден, приїхав до Києва 20 лютого 2023 року на неанонсований візит під час повномасштабної війни. До того він 6 разів відвідував Україну як віцепрезидент у період 2009–2017 років.
Зустріч Трампа та Зеленського
26 грудня президент Зеленський повідомив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. За його словами, важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.
Раніше Зеленський уперше представив погоджений зі США 20-пунктний мирний план і пакет документів щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.
Також повідомляється, що напередодні запланованої зустрічі з Зеленським Дональд Трамп провів понад годинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, після якої сторони домовилися продовжити контакти вже після переговорів президентів США та України.
Окрім цього президенти США та України провели консультації з європейськими лідерами.
Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського вже відбулась - детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.