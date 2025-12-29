ua en ru
Готов ли Трамп приехать в Украину ради мира? Ответ президента США

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 00:20
Готов ли Трамп приехать в Украину ради мира? Ответ президента США Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп считает, что может посетить Украину в случае если это будет необходимо для мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

В частности, журналисты спросили у него о том, готов ли он поехать в Украину, чтобы помочь достичь мира.

"Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать... Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то другое, я точно буду готов это сделать", - заявил президент США.

Стоит заметить, что Трамп ни разу не был в Украине, ни во время своего первого президентства, в 2017-2021 годах, ни во время нынешней каденции.

Зато его предшественник, Джо Байден, приехал в Киев 20 февраля 2023 года на неанонсированный визит во время полномасштабной войны. До этого он 6 раз посещал Украину как вице-президент в период 2009-2017 годов.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Зеленский сообщил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. По его словам, важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Ранее Зеленский впервые представил согласованный с США 20-пунктный мирный план и пакет документов по гарантиям безопасности и послевоенного восстановления Украины.

Также сообщается, что накануне запланированной встречи с Зеленским Дональд Трамп провел более часовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после которого стороны договорились продолжить контакты уже после переговоров президентов США и Украины.

Кроме этого президенты США и Украины провели консультации с европейскими лидерами.

Заметим, что встреча Трампа и Зеленского уже состоялась - подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

