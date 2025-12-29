Готов ли Трамп приехать в Украину ради мира? Ответ президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что может посетить Украину в случае если это будет необходимо для мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

В частности, журналисты спросили у него о том, готов ли он поехать в Украину, чтобы помочь достичь мира.

"Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать... Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то другое, я точно буду готов это сделать", - заявил президент США.

Стоит заметить, что Трамп ни разу не был в Украине, ни во время своего первого президентства, в 2017-2021 годах, ни во время нынешней каденции.

Зато его предшественник, Джо Байден, приехал в Киев 20 февраля 2023 года на неанонсированный визит во время полномасштабной войны. До этого он 6 раз посещал Украину как вице-президент в период 2009-2017 годов.