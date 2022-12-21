Чи готовий Іран передати Росії ракети: оцінка експерта

Іран ще вагається - передавати Росії балістичні ракети чи ні. Якщо б Тегеран передав їх Кремлю, вони б вже застосовувались в Україні.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Українського центру безпеки та співпраці, радник Міноборони Сергій Кузан.
"Уже давно була інформація, що росіяни чекають на Fateh-110 та Zolfaghar. Що, мовляв, уже досягнуті домовленості, що вони вже прилетіли тощо. Якби ці ракети вже були б у них – ми би про це знали. Росіяни вже б їх використовували. Shahed уже доїхали, вони менші, їх простіше збирати, але непомітно ракети доставити значно складніше. Видно, що Іран вагається", - впевнений він.
На його думку, як плату за ці ракети Росія запропонувала Ірану і ядерні технології, хоча на загал мова йде лише про передачу літаків та гелікоптерів.
"Це цілком логічно, бо, кажучи про ракети та безпілотники, іранська промисловість в цьому досить просунута. А от стосовно авіації вони набагато слабші", - констатує експерт.
Водночас за словами Кузана, росіяни розуміють, що вони майже не можуть використовувати фронтову чи штурмову авіацію в небі над Україною - вони не залітають на нашу територію, в наш повітряний простір, тому що ми відразу їх збиваємо.
"Тому вони використовують тільки стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють нашу територію з відстані", - пояснює радник Міноборони.
Як повідомлялося, Вашингтон уважно відстежує ситуацію зі співпрацею Ірану та Росії в секторі передачі озброєння, але поки США не бачили підтверджень передачі росіянам балістичних ракет.
Нагадаємо, Росія, схоже, замовила в Ірану нову партію озброєнь, до якої можуть увійти сотні балістичних ракет. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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