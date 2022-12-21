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Готов ли Иран передать России ракеты: оценка эксперта

Фото: готов ли Иран передать России ракеты для ударов по Украине (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Иран еще колеблется - передавать России баллистические ракеты или нет. Если бы Тегеран передал их Кремлю, они уже применялись в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан.

"Уже давно была информация, что россияне ждут Fateh-110 и Zolfaghar. Что, мол, уже достигнуты договоренности, что они уже прилетели и т.д. Если бы эти ракеты уже были бы у них - мы бы об этом знали. Россияне уже бы их использовали .Shahed уже доехали, они меньше, их проще собирать, но незаметно ракеты доставить значительно сложнее. Видно, что Иран колеблется", - уверен он.

По его мнению, в качестве платы за эти ракеты Россия предложила Ирану и ядерные технологии, хотя в целом речь идет только о передаче самолетов и вертолетов.

"Это вполне логично, потому что, говоря о ракетах и беспилотниках, иранская промышленность в этом достаточно продвинута. А вот в отношении авиации они гораздо слабее", - констатирует эксперт.

В то же время, по словам Кузана, россияне понимают, что они почти не могут использовать фронтовую или штурмовую авиацию в небе над Украиной - они не залетают на нашу территорию, в наше воздушное пространство, потому что мы сразу их сбиваем.

"Поэтому они используют только стратегические бомбардировщики, которые обстреливают нашу территорию с расстояния", – объясняет советник Минобороны.

Как сообщалось, Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

Напомним, Россия, похоже, заказала у Ирана новую партию вооружений, в которую могут войти сотни баллистических ракет. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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