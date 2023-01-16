ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 січня 2023 09:56
Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування Фото: українці готові терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року українці високо оцінювали готовність людей з власного оточення готовність терпіти труднощі, пов’язані з війною (зростання цін на продукти та товари, проблеми з електропостачанням та теплопостачанням, скорочення робочих місць).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціології НАН України.

За даними опитування, 69% вважають, що люди готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні.

Ще 23,9% переконані, що готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, але лише обмежений час.

Лише 4,6% респондентів сказали, що люди не готові терпіти ці труднощі вже зараз.

Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, українці під час війни зменшили фінансові очікування. У грудні 2022 року українці вважали, середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ