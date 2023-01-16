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Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса

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Украина, Понедельник 16 января 2023 09:56
Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса Фото: украинцы готовы испытывать материальные трудности, связанные с войной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года украинцы высоко оценивали готовность людей из собственного окружения, готовность терпеть трудности, связанные с войной (рост цен на продукты и товары, проблемы с электроснабжением и теплоснабжением, сокращение рабочих мест).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института социологии НАН Украины .

По данным опроса, 69% считают, что люди готовы терпеть нынешние и будущие проблемы столько, сколько потребуется, до победы Украины в войне.

Еще 23,9% убеждены, что готовы терпеть нынешние и будущие проблемы, но только ограниченное время.

Лишь 4,6% респондентов сказали, что люди не готовы испытывать эти трудности уже сейчас.

Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности, связанные с войной: данные опроса

Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины в 2022 году провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года по мобильным телефонным номерам по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Напомним, украинцы во время войны снизили финансовые ожидания. В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

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