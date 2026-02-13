Чи готові європейці відправляти війська в Україну? Politico показало реальні настрої

Результати опитування в Європі та США

Як пише видання, згідно з дослідженням Public First, виборці у двох найбільших економіках ЄС радше поставлять під загрозу мирну угоду, ніж погодяться на присутність своїх миротворців в Україні.

Найбільше спротиву зафіксовано в Німеччині, де 53% опитаних висловилися проти такої ініціативи. У Франції ідею не підтримують 43% респондентів, тоді як за розгортання військ виступають лише 33%.

Аналогічна ситуація спостерігається у США - 43% американців вважають, що їхні війська не мають входити в Україну, попри ризики для регіональної безпеки. Підтримують відправку миротворців 37% громадян Сполучених Штатів.

Де готові підтримати миротворчу місію

Єдиними країнами серед опитаних, де прихильників відправки військ більше, ніж противників, стали Канада та Велика Британія.

Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер раніше наголошував, що багатонаціональні сили будуть життєво важливими для безпекових гарантій України.

Експерти зазначають, що такі настрої суспільства створюють політичний виклик для лідерів, як-от Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца, які раніше не виключали участі своїх військових у забезпеченні майбутнього миру.