Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі

За словами Камишіна:

станом на грудень Україна виробляє більше 50 тисячі FPV дронів;

у 2024 році очікується виробництво більше ніж 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні кілометрів), а також більше тисячі БпЛА з великої дальності (за тисячу кілометрів);

"Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", - пише міністр стратегічної промисловості.

Мільйон дронів у 2024 році

Під час пресконференції за підсумками 2023 року, президент Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів в Україні та наголосив на важливості розроблення спеціальної структури управління для цього. Також він відзначив, у 2024 році українське виробництво випустить один мільйон безпілотників.

"Ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни у бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступного року ми виробимо", - сказав він.

Українські БпЛА

В липні поточного року, колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав про те, що на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Нещодавно Міністерство оборони прискорив процес передачі дронів на фронт, а українські фахівці тим часом розпочали серійне виробництво аналогів іранських "Шахедів".