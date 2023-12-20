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Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме

Фото: Александр Камышин, министр стратегической промышленности Украины (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в декабре текущего года Украина производит более 50 тысяч FPV дронов. В частности имеет планы по беспилотникам средней и большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина.

По словам Камышина: 

  • по состоянию на декабрь Украина производит более 50 тысяч FPV дронов;
  • в 2024 году ожидается производство более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), а также более тысячи БпЛА с большой дальности (за тысячу километров);

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", - пишет министр стратегической промышленности.

Миллион дронов в 2024 году

Во время пресс-конференции по итогам 2023 года, президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к увеличению производства дронов в Украине и подчеркнул важность разработки специальной структуры управления для этого. Также он отметил, в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.

"Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. По производству, миллион дронов в следующем году мы произведем", - сказал он.

Украинские БпЛА 

В июле текущего года, бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства

Недавно Министерство обороны ускорило процесс передачи дронов на фронт, а украинские специалисты тем временем начали серийное производство аналогов иранских "Шахедов".

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