Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме

Уже в декабре текущего года Украина производит более 50 тысяч FPV дронов. В частности имеет планы по беспилотникам средней и большой дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра стратегической промышленности Александра Камышина.
По словам Камышина:
"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", - пишет министр стратегической промышленности.
Во время пресс-конференции по итогам 2023 года, президент Владимир Зеленский заявил, что положительно относится к увеличению производства дронов в Украине и подчеркнул важность разработки специальной структуры управления для этого. Также он отметил, в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.
"Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. По производству, миллион дронов в следующем году мы произведем", - сказал он.
Украинские БпЛА
В июле текущего года, бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Недавно Министерство обороны ускорило процесс передачи дронов на фронт, а украинские специалисты тем временем начали серийное производство аналогов иранских "Шахедов".
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