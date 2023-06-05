Чи готова Україна прийняти Китай як посередника у закінченні війни: відповідь Резнікова

"Дайте мені докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною. Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України", - сказав він.

Резніков підкреслив, що лише після виведення російських військ Україна буде вважати, що цей посередник має вплив на Росію.

"Якщо ні, вибачте, з якої (причини - ред.) ми будемо сидіти і витрачати час?" - додав він.

Міністр оборони вважає, що Китай, ймовірно, має важелі впливу на Росію, але його наміри залишаються неясними.

"Я вважаю, що Китай (став - ред.) старшим братом, а Росія - молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - сказав він, додавши, що це більше надія, ніж віра.

"Мирний план" Китаю

Зазначимо, що Китай не підтримав Україну у війні проти Росії, як це зробили країни Заходу. Пекін заявив, що він дотримується нейтральної позиції та виступає проти тиску на РФ за допомогою санкцій.

Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не говорив про вивід російських військ з України.

В Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Пекіна, нагадавши про зв'язки з РФ.

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