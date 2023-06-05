Готова ли Украина принять Китай как посредника в окончании войны: ответ Резникова

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", - сказал он.

Резников подчеркнул, что только после вывода российских войск Украина будет считать, что этот посредник оказывает влияние на Россию.

"Если нет, извините, по какой (причине - ред.) мы будем сидеть и тратить время?" - добавил он.

Министр обороны считает, что у Китая, вероятно, есть рычаги влияния на Россию, но его намерения остаются неясными.

"Я считаю, что Китай (стал - ред.) старшим братом, а Россия - младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", - сказал он, добавив, что это больше надежда, чем вера.

"Мирный план" Китая

Китай не поддержал Украину в войне против России, как это сделали страны Запада. Пекин заявил, что он придерживается нейтральной позиции и выступает против давления на РФ посредством санкций.

Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с РФ.

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