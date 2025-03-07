Чи готова Британія приєднатись до патрулювання неба над Україною: відповідь речника Стармера

Як пише видання, в офісі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера "відмовилися виключити" можливість того, що винищувачі країни приєднаються до європейських Військово-повітряних сил (ВПС) для патрулювання неба над західною частиною України.

Під час питання про те, чи готовий Лондон надати винищувачі для цього плану, в офісі прем'єр-міністра ухилились від конкретної відповіді, втім, як відзначив речник голови уряду, Британія зробить все необхідне, що підтримати Україну та забезпечити для неї максимально сильну позицію.

"Небесний щит"

Як писало The Guardian, ВПС Європи зі 120 винищувачів можуть захищати небо над Києвом, а також західною частиною України з метою уникнення ескалації конфлікту з Росією. "Небесний щит" діятиме окремо від НАТО й, можливо, буде частиною повітряного перемир'я.

Його дія може поширюватись на три діючі атомні електростанції України, Одесу і Львів, але не на лінію фронту або схід країни.