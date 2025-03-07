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Готова ли Британия присоединиться к патрулированию неба над Украиной: ответ спикера Стармера

Фото: Кир Стармер, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках "Небесного щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper.

Как пишет издание, в офисе премьер-министра Британии Кира Стармера "отказались исключить" возможность того, что истребители страны присоединятся к европейским Военно-воздушным силам (ВВС) для патрулирования неба над западной частью Украины.

Во время вопроса о том, готов ли Лондон предоставить истребители для этого плана, в офисе премьер-министра уклонились от конкретного ответа, впрочем, как отметил представитель главы правительства, Великобритания сделает все необходимое, чтобы поддержать Украину и обеспечить для нее максимально сильную позицию.

"Небесный щит"

Как писало The Guardian, ВВС Европы из 120 истребителей могут защищать небо над Киевом, а также западной частью Украины во избежание эскалации конфликта с Россией. "Небесный щит" будет действовать отдельно от НАТО и, возможно, будет частью воздушного перемирия.

Его действие может распространяться на три действующие атомные электростанции Украины, Одессу и Львов, но не на линию фронта или восток страны.

 

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