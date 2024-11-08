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Чи є зрушення від США щодо ударів вглиб РФ: у Раді кажуть про "вирішальні тижні"

Київ, П'ятниця 08 листопада 2024 14:27
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Чи є зрушення від США щодо ударів вглиб РФ: у Раді кажуть про "вирішальні тижні" Фото: нардеп Єгор Чернєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Джо Байдена може змінити позицію щодо ударів вглиб РФ далекобійною зброєю. Наступні декілька тижнів можуть бути вирішальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, заступника голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що умовним запобіжником щодо "різких" політичних кроків були вибори в США.

"Зараз вибори пройшли, я не виключаю того, що буде зміна позиції в кабінеті адміністрації Байдена. Тим більше, що немає йому вже чого втрачати. У нього залишилося два місяці передачі влади", - сказав Чернєв.

Проте нардеп наголосив, що передача влади в США відбувається не в останній день каденції Байдена, а поступово. Оскільки представники адміністрації Дональда Трампа вже заходять, можуть бути певні обмеження в прийнятті рішень.

"Хоча чим ближче до інавгурації, тим обмежень буде більше. Але поки що свобода дій точно є у кабінеті Байдена. Я думаю, що найближчі декілька тижнів мають бути вирішальними, показовими як буде діяти адміністрація Байдена. Ну, і в принципі будуть зрозумілі позиції Трампа щодо питань України в тому числі", - зазначив нардеп.

Чернєв додав, що ставлення Трампа можна буде побачити по заявах, пропозиціях, публічних виступах, поки республіканець не вступив на посаду.

Обмеження на використання зброї

Нагадаємо, що США та Велика Британія надали Україні далекобійні ракети. Проте партнери обмежили можливості використання Україною отриманої зброї. Україні не дозволяють завдавати ударів західними ракетами вглиб території РФ.

Партнери стурбовані, що такий крок може призвести до ескалації.

У Пентагоні також заявили, що Росія вже нібито перемістила цілі за межі радіусу дії наданих Україні ракет ATACMS на 300 кілометрів від кордону.

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