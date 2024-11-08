Есть ли сдвиги от США по ударам вглубь РФ: в Раде говорят о "решающих неделях"
Администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.
Он отметил, что условным предохранителем по "резким" политическим шагам были выборы в США.
"Сейчас выборы прошли, я не исключаю того, что будет смена позиции в кабинете администрации Байдена. Тем более, что нечего ему уже чего терять. У него осталось два месяца передачи власти", - сказал Чернев.
Однако нардеп подчеркнул, что передача власти в США проходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно. Поскольку представители администрации Дональда Трампа уже заходят, могут быть определенные ограничения в принятии решений.
"Хотя чем ближе к инаугурации, тем ограничений будет больше. Но пока свобода действий точно есть в кабинете Байдена. Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими, показательными как будет действовать администрация Байдена. Ну, и в принципе будут понятны позиции Трампа по вопросам Украины, в том числе", - отметил нардеп.
Чернев добавил, что отношение Трампа можно будет увидеть по заявлениям, предложениям, публичным выступлениям, пока республиканец не вступил в должность.
Ограничение на использование оружия
Напомним, что США и Великобритания предоставили Украине дальнобойные ракеты. Однако партнеры ограничили возможность использования Украиной полученного оружия. Украине не разрешают наносить удары западными ракетами вглубь территории РФ.
Партнеры обеспокоены тем, что такой шаг может привести к эскалации.
В Пентагоне также заявили, что Россия уже якобы переместила цели за пределы радиуса действия предоставленных Украине ракет ATACMS в 300 километрах от границы.
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