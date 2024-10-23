Остін назвав ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS по Росії

США не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії. У Вашингтоні вважають, що Росія вже перевела свої цілі за межі радіусу дії ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону Ллойда Остіна в інтерв'ю Fox News.

Журналістка запитала Остіна, чи буде це простим продовженням війни, якщо США не дадають Україні дозволів на удари ATACMS по території Росії. Остін у відповідь заявив, що Росія вже нібито перевела літаки, які вона використовує для запуску керованих авіабомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них (українців,- ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять", , - сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.