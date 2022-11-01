Чи є загроза вторгнення Росії у Молдову: відповідь американського посла

"Я і раніше говорив і повторю зараз, що ми не бачимо жодної ознаки того, що Росія планує напасти на Молдову. І це добре… Ми знаємо, що вам також важливо, щоб була надійна сила, яка зможе вас захистити… Але зараз ні ніяких ознак того, що ви можете зазнати нападу. Але якщо це станеться, дуже важливо, щоб Молдова подумала про підготовку, подумала про військових", - сказав він.

Логсдон зазначив, що США та партнери намагаються допомогти реформувати молдавську армію.

"США, ЄС та інші партнери – ми всі збільшили допомогу Молдові, особливо у військовій сфері. І ми знаємо, що для Молдови це зараз дуже важливо", – додав він.

При цьому, за його словами, Вашингтон готовий розглянути запити молдавської влади щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.