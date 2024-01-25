Чи є загроза для Сіверська на тлі новин про "успіх" росіян у Веселому: що кажуть експерти

"Сам по собі Сіверський виступ давно муляє росіянам, оскільки досі є загроза флангового удару Сил оборони у бік Лисичанська та Сєвєродонецька. Тому й хочуть відтіснити їх якнайдалі", - пояснює Владислав Селезньов.

Експерт зауважує, що попри всі намагання окупантів їм це не вдається, адже певні висоти наразі є вигідним розташуванням саме для українських захисників.

"Безпосередньо по Веселому - воно довго знаходилося в "сірій зоні", зараз вони просунулися. Однак на підступах до нього низина, відповідно, будь-який рух добре видно нашим військовим", - зазначив він.

Фото: поточна ситуація на Сіверському напрямку (deepstatemap.live)

Водночас військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не готовий оцінювати загрози для Сіверська.

"Довіряти тому, що кажуть росіяни, не можна. Наскільки (в районі Веселого, - ред.) усе небезпечно, сказати складно. Треба все ж таки не думки аналітиків та експертів брати до уваги, а дочекатися повідомлень від спікерів", - зазначив він.

Також Гетьман зауважив, що в даній ситуації поспішати про висновки щодо небезпеки в районі Сіверська зарано.

Варто зауважити, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський днями відвідав фронт. Він заявив про те, що ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається напруженою.