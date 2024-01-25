Есть ли угроза для Северска на фоне новостей об "успехе" россиян в Веселом: что говорят эксперты

"Сам по себе Северское возвышение давно мозолит россиянам, поскольку до сих пор есть угроза флангового удара Сил обороны в сторону Лисичанска и Северодонецка. Поэтому и хотят оттеснить их как можно дальше", - объясняет Владислав Селезнев.

Эксперт отмечает, что, несмотря на все попытки оккупантов, им это не удается, ведь определенные высоты сейчас являются выгодным расположением именно для украинских защитников.

"Непосредственно по Веселому - оно долго находилось в "серой зоне", сейчас они продвинулись. Однако на подступах к нему низина, соответственно, любое движение хорошо видно нашим военным", - отметил он.

Фото: текущая ситуация на Северском направлении (deepstatemap.live)

В то же время, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не готов оценивать угрозы для Северска.

"Доверять тому, что говорят россияне, нельзя. Насколько (в районе Веселого, - ред.) все опасно, сказать сложно. Надо все же не мнения аналитиков и экспертов принимать во внимание, а дождаться сообщений от спикеров", - отметил он. .

Также Гетман отметил, что в данной ситуации спешить о выводах об опасности в районе Северска рано.

Следует заметить, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на днях посетил фронт. Он заявил о том, что ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной.