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Чи є загроза для роботи парламенту через зменшення кількості депутатів: відповідь Стефанчука

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Україна, Середа 22 лютого 2023 23:38
Чи є загроза для роботи парламенту через зменшення кількості депутатів: відповідь Стефанчука Фото: Голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Зменшення кількості народних депутатів не становить загрози для функціонування Верховної ради України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі національного телемарафону.

"Якоїсь загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає", - заявив Стефанчук.

За його словами, парламент і надалі функціонуватиме ефективно.

"Це потрібно для того, аби забезпечити ту функцію, яка покладена на нього Конституцією України", - додав голова Верховної ради.

Нагадаємо, що до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше три депутати від колишньої партії ОПЗЖ можуть позбутися своїх мандатів.

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата. Документ надійшов у парламент.

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