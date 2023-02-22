Чи є загроза для роботи парламенту через зменшення кількості депутатів: відповідь Стефанчука

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі національного телемарафону.

"Якоїсь загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає", - заявив Стефанчук.

За його словами, парламент і надалі функціонуватиме ефективно.

"Це потрібно для того, аби забезпечити ту функцію, яка покладена на нього Конституцією України", - додав голова Верховної ради.