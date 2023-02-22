Есть ли угроза для работы парламента из-за уменьшения количества депутатов: ответ Стефанчука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в эфире национального телемарафона.

"Какой-то угрозы в том, что парламент перестанет быть управляемым или количество депутатов станет меньше необходимого, пока у нас нет", - заявил Стефанчук.

По его словам, парламент и дальше будет функционировать эффективно.

"Это нужно для того, чтобы обеспечить ту функцию, возложенную на него Конституцией Украины", - добавил председатель Верховной рады.