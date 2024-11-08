Чи є загроза припинення допомоги Україні через кризу в Німеччині: оцінка політолога

Німеччина - одна з головних партнерів України, яка регулярно виділяє нові пакети допомоги. Політична криза у Німеччині викликає побоювання щодо припинення підтримки.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шольц проти всіх. Чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори та на що чекати Україні".
Політолог, старший аналітик Західного Інституту Зигмунта Войцеховського у Познані (Польща) Віктор Савінок зазначив, що постачання триватимуть у 2025 році, поки є довгострокові контракти та домовленості.
На його думку, у зв'язку з кризою та виборчим періодом німецькому уряду буде складно реагувати на термінові запити.
"Проблема в тому, що уряду буде складно реагувати на термінові заходи. Ми вже бачили, як у вересні зі скрипом пройшло збільшення допомоги на 400 млн євро на додаткові системи ППО. Коаліція погодилася після того, як ця справа зрештою потрапила до преси. І зараз просто важче буде реагувати на термінові запити", - вважає політолог.
Reuters наголошує, що навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліції, Німеччина зможе надати більшу частину з обіцяних 4 млрд євро.
Поки складно спрогнозувати, чи буде наступна коаліція більш рішуче допомагати Україні, зокрема у питанні нового озброєння. Наразі Німеччина входить у період невизначеності, і важко спрогнозувати, якими будуть результати виборів.
Нагадаємо, 6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Канцлер пояснив своє рішення тим, що міністр "порушив його довіру".
На тлі цього у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки з неї вийшла Вільна демократична партія, представником якої є звільнений Крістіан Лінднер.
Шольц на початку наступного року попросить Бундестаг підтвердити вотум довіри. Вкрай малоймовірно, що він не набере достатньо голосів. У зв'язку з чим у Німеччині відбудуться вибори.
Відомо, що одним з фактів розпаду коаліції було питання допомоги Україні. За інформацією ЗМІ, Шольц хотів збільшити пакет підтримки на 3 млрд євро та профінансувати його за рахунок призупинення "боргового гальма". Проте Лінднер не погодився на це. Колишній міністр фінансів заявив, що запропонував надати Україні крилаті ракети Taurus, але Шольц відхилив ідею.
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