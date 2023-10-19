Чи є загроза повторного вторгнення через Чорнобильську зону: оцінка військових

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав Чорнобильську зону. Жителі зони залишилися відрізаними від цивілізації через російське вторгнення. Щоб зупинити просування противника, було підірвано міст, це спричинило логістичну проблему.

Зараз допомогу жителям зони відчуження надають військові. Захисники привозять ліки, продукти та інші необхідні речі.

Фото: військові оцінили загрозу повторного вторгнення через Чорнобильську зону (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Наєв зазначив, що поки загрози повторного вторгнення через Чорнобильську зону немає. Але небезпека залишається.

"Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ Республіки Білорусь, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека. Ми усвідомлюємо, що вона може зрости, але й ГШ ЗСУ тоді збільшить наші сили, що у цьому випадку підсилить обороноздатність й готовність наших військ", - наголосив Наєв.

Бої за Чорнобиль

Варто зазначити, що Білорусь сприяла російському вторгненню в Україну. Саме з її території 24 лютого війська РФ зайшли у Чорнобильську зону.

Чорнобильська АЕС та зона відчуження перебували під окупацією до 31 березня, а 2 квітня ЗСУ офіційно звільнили Чорнобильську зону. За цей період російські військові пошкодили і розікрали вимірювальну техніку, телекомунікаційне, комп’ютерне та офісне обладнання.

Раніше генерал Сергій Наєв наголошував, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.