Есть ли угроза повторного вторжения через Чернобыльскую зону: оценка военных

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил Чернобыльскую зону. Жители зоны остались отрезанными от цивилизации из-за российского вторжения. Чтобы остановить продвижение противника, был взорван мост, это повлекло за собой логистическую проблему.

Сейчас помощь жителям зоны отчуждения оказывают военные. Защитники привозят лекарства, продукты и другие необходимые вещи.

Фото: военные оценили угрозу повторного вторжения через Чернобыльскую зону (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Наев отметил, что пока угрозы повторного вторжения из-за Чернобыльской зоны нет. Но опасность остается.

"Сейчас на этом направлении находится недостаточное количество войск Республики Беларусь, чтобы создавать военную угрозу, но есть определенная опасность. Мы осознаем, что она может возрасти, но и ГШ ВСУ тогда увеличит наши силы, что в этом случае усилит обороноспособность и готовность наших войск" , – подчеркнул Наев.

Бои за Чернобыль

Следует отметить, что Беларусь способствовала российскому вторжению в Украину. Именно с ее территории 24 февраля войска РФ зашли в Чернобыльскую зону.

Чернобыльская АЭС и зона отчуждения находились под оккупацией до 31 марта, а 2 апреля ВСУ официально уволили Чернобыльскую зону. За этот период российские военные повредили и разворовали измерительную технику, телекоммуникационное, компьютерное и офисное оборудование.

Ранее генерал Сергей Наев подчеркивал, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.