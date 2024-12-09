Чи є загроза нового удару РФ "Орєшніком" по Україні: оцінка експерта

"Зараз знову такий червоний прапорець. Тому я закликаю всіх громадян бути дуже уважними. Ми й так повинні бути уважними, весь цей період часу. Стільки тривог, тільки в Києві їх було вже більше тисячі, але ми не знаємо, де саме очікувати масштабного прильоту", - сказав Ступак.

Коментуючи попередження посольства США про "збільшення загроз" атак РФ на інфраструктуру України, він зазначив, що Сполучені Штати просто так нічого не повідомляють.

"Удар буде. Чим він буде? "Орєшніком", "Рубежом", "Кокошником"? Ми не знаємо. РФ, швидше за все, вже на етапі підготовки й, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск", - додав експерт.

Він зазначив, що зазвичай Росія повідомляє США про те, що планує використати для удару по Україні балістичні ракети.

"РФ повідомляє Сполучені Штати про те, що ми плануємо, це було минулого разу, використати щось балістичне, тому США, коли ви це побачите на своїх радарах, своїми датчиками, своїми розвідниками, це ми не до вас. Це ми тут, по місту, по Україні. Це вас не стосується, тому не треба давати удар у відповідь", - додав Ступак.

Також експерт підтвердив, що майже на 100% ймовірно, що для нового масованого удару по Україні Росія застосує ракету "Орєшнік" або щось подібне.

"Так, щось велике. Але ще раз. Ми ж з вами аналізуємо попередній наш досвід. Був досвід, 20-го числа Сполучені Штати повідомили, наступного дня, 21-го був удар. Так само повідомлення 8-го грудня. Коли буде удар ми не знаємо, але з великою долею імовірності він буде", - зазначив він.

На думку Ступака, причиною ймовірного російського удару може бути також українська ракетна програма.

"Бо я собі таку аналогію провів. В листопаді Україна прозвітувала про виготовлення першої сотні власних далекобійних ракет, а на 2025-й рік ми вийдемо на показник 3000. Через 2 тижні удар "Орєшніком". Буквально 6 грудня Україна звітує, що от у нас є свій дрон-ракета "Пекло". 8 числа американці попереджають, що увага, щось буде, що виходить за рамки. Ну, очікуємо. Де це буде, в який день, ми не знаємо. Але вірогідність дуже висока", - додав експерт.