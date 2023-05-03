Чи є загроза наступу ворога на півночі України: відповідь Наєва

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що у Білорусі продовжує перебувати російське авіаційне угруповування, а також наземні війська. Їх орієнтовна кількість до 2500 осіб.

При цьому на території прикордонних з Україною Курської та Брянської областей РФ перебуває до 17 тисяч російських солдатів. Ворог продовжує бити ракетами та бомбами по прикордонних населених пунктах. Наєв наголосив, що українські сили нарощують ефективність протиповітряної оборони України.

Командувач додав, що зараз загрози наступу ворога на півночі України немає.

"Станом на зараз загрози наземних наступальних дій як з території Білорусі, так і з території Курської та Брянської областей немає. Але це не означає, що ми будемо сидіти, склавши руки. Ми щодня працюємо для зміцнення нашої оборони та робимо все, щоб бути готовими до адекватного реагування", - наголосив Наєв.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання на своїй території.

Також у Білорусі заявили, що хочуть збільшити кількість військових біля кордонів з Україною.

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