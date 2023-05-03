RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли угроза наступления врага на севере Украины: ответ Наева

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Возле северных границ Украины продолжают находиться вражеские войска и авиация. Однако угрозы наступления из Беларуси и России на север Украины нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что в Беларуси продолжает находиться российская авиационная группировка, а также наземные войска. Их ориентировочное количество до 2500 человек.

При этом на территории приграничных с Украиной Курской и Брянской областей РФ находится до 17 тысяч российских солдат. Враг продолжает бить ракетами и бомбами по приграничным населенным пунктам. Наев подчеркнул, что украинские силы наращивают эффективность противовоздушной обороны Украины.

Командующий добавил, что сейчас угрозы наступления врага на севере Украины нет.

"По состоянию на сегодняшний день угрозы наземных наступательных действий как с территории Беларуси, так и с территории Курской и Брянской областей нет. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы ежедневно работаем для укрепления нашей обороны и делаем все, чтобы быть готовыми к адекватному реагированию", - подчеркнул Наев.

Напомним, недавно Беларусь снова продлила совместные с Россией военные учения на своей территории.

Также в Беларуси заявили, что хотят увеличить количество военных у границ с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
кордон з БілоруссюБеларусьРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины