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Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

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Білорусь, П'ятниця 28 квітня 2023 19:10
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Білорусі в черговий раз продовжили спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 29-30 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський" і "Гожський". Крім того, 1 травня буде вихідним на "Борисівському", "Брестському" і полігоні "Німан"", - сказано в повідомленні.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд: з 1 травня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 06.05;
  • Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 08.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 07.05;
  • Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 07.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 05.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 07.05;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 07.05.

Додатково 27.04 - 29.04 у роботі буде 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон "Ружани").

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Білорусь продовжила проводити постійні військові навчання на своїй території. Цього разу країна тренувала застосування авіацією "спеціальних боєприпасів".

Також раніше ми писали, що Білорусь знову вдалася до погроз і заявила, що розмістить на своїй території стратегічну ядерну зброю. Підготовки до цього нібито вже ведуться.

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