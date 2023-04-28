Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

У Білорусі в черговий раз продовжили спільні з Росією військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

"Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 29-30 квітня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповицький", "Доманове", "Лепельський", "Обуз-Лесновський" і "Гожський". Крім того, 1 травня буде вихідним на "Борисівському", "Брестському" і полігоні "Німан"", - сказано в повідомленні.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах наразі має такий вигляд: з 1 травня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 06.05;

Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 08.05;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 07.05;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 07.05;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 05.05;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.05;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 07.05;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 07.05.

Додатково 27.04 - 29.04 у роботі буде 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон "Ружани").