Чи є загроза наступу з півночі України: відповідь Наєва

Ситуація з боку Білорусі

Що стосується республіки Білорусь, за словами Наєва, на прикордонні, південній частині Білорусі перебувають 1800 військослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії і відповідно прикордонники.

"Основні сили ЗС Білорусі знаходяться у глибині території. На території Білорусі перебуває невеликий контингент ЗС РФ. Це п’ять літаків, 24 пускових установки С-300, С-400, шість установок "Панцир С-1" і відповідно до 2000 персоналу, який працює у єдиній системі ППО Білорусі та РФ. Більш потенціалу там немає. Тож і наступального потенціалу на даний час не створено", - розповів він.

Ситуація з боку РФ

Що стосується 1000 км лінії зіткнення з РФ, то там, за даними генерала, перебуває близько 21000 особового складу - це два угруповання, які там створені - "Курськ" та "Брянськ", і в цих угрупованнях перебувають підрозділи, побудовані дзеркально бойовим порядкам українських сил.

"Також там не створено бойового потенціалу. Вони певною мірою перебувають з метою прикриття державного кордону РФ з Україною, а також намагаються наносити нам втрати. Тому ситуація на даний час така, що наступального потенціалу на жодному з напрямків у Північній операційній зоні немає", - зазначив Наєв.

Ситуація у Білорусі

У грудні минулого року глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що всю російську ядерну зброю, яку планували поставити до Білорусі, вже нібито перебуває в країні. У січні вже цього року WSJ з'ясувало, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, у травні 2023 року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя РФ, нібито "ніколи не буде використана".

У зв'язку з цим, наприклад, Польща на той момент вирішила направити 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю, а Україна зайнялася ще більшим зміцненням північних кордонів.