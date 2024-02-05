Есть ли угроза наступления с севера Украины: ответ Наева

Ситуация со стороны Беларуси

Что касается республики Беларусь, по словам Наева, на пограничной, южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций - это два батальона десантно-штурмовых войск РБ Беларусь, а также тактическая группа артиллерии и соответственно пограничники.

"Основные силы ВС Беларуси находятся в глубине территории. На территории Беларуси находится небольшой контингент ВС РФ. Это пять самолетов, 24 пусковых установки С-300, С-400, шесть установок "Панцирь С-1" и в соответственно до 2000 персонала, работающего в единой системе ПВО Беларуси и РФ. Больше потенциала там нет. Поэтому и наступательный потенциал в настоящее время не создан", - рассказал он.

Ситуация со стороны РФ

Что касается 1000 км линии столкновения с РФ, то там, по данным генерала, находится около 21000 личного состава - это две группировки, которые там созданы - "Курск" и "Брянск", и в этих группировках находятся подразделения, построенные зеркально боевым порядкам украинских сил.

"Также там не создан боевой потенциал. Они в определенной степени находятся с целью прикрытия государственной границы РФ с Украиной, а также пытаются наносить нам потери. Поэтому ситуация в настоящее время такова, что наступательного потенциала ни на одном из направлений в Северной операционной зоне нет", - отметил Наев.

Ситуация в Беларуси

В декабре прошлого года глава белорусского режима Александр Лукашенко заявлял, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже якобы находится в стране. В январе уже этого года WSJ выяснило, что Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО.

Напомним, в мае 2023 года министры обороны РФ и Белоруси договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. При этом Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие РФ, якобы "никогда не будет использовано".

В связи с этим, например, Польша в тот момент решила направить 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью, а Украина занялась еще большим укреплением северных границ.