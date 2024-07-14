Чи є загроза наступу з Білорусі: що кажуть у ЦПД
Військові пояснили, чи є загроза наступу окупантів в Україну з Білорусі. Вони також назвали головну помилку українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Багато людей чомусь плутають північ, про яку каже Буданов (Кирило, глава ГУР, - ред), і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає", - розповів він.
Що сказав Буданов?
В інтерв'ю NV голова ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України з огляду на бажання Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
За даними Генштабу ЗСУ на 14 липня на Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Додамо, що буквально 13 липня повідомлялося, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська після "напруги біля кордону з Україною". Причому про нібито "напруження" він повідомляв цього ж дня, але раніше.
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