Чи є загроза наступу з Білорусі: що кажуть у ЦПД

Військові пояснили, чи є загроза наступу окупантів в Україну з Білорусі. Вони також назвали головну помилку українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Багато людей чомусь плутають північ, про яку каже Буданов (Кирило, глава ГУР, - ред), і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає", - розповів він.

Що сказав Буданов?

В інтерв'ю NV голова ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України з огляду на бажання Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян.