Есть ли угроза наступления из Беларуси: что говорят в ЦПД

Угрозы наступления оккупантов из Беларуси нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Многие люди почему-то путают север, о котором говорит Буданов (Кирилл, глава ГУР, - ред), и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет", - рассказал он.

Что сказал Буданов?

В интервью NV глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления оккупантов на севере Украины, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян.