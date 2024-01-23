Чи є загроза нападу Росії на НАТО: що кажуть в українській розвідці

Деякі сигнали вказують на те, що Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді загрозою для безпеки в Європі та НАТО", - повідомив ЮСОВ.

За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

Можлива війна Росії та країн НАТО

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни та дав рекомендації.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Зазначається, що військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО збільшити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією.

Нагадаємо, сьогодні глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна є не тільки поразка України, а й довгострокова конфронтація із Заходом.

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