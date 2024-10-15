Чи є загроза імпорту електроенергії з ЄС до України: Енергоспівтовариство дало чітку відповідь

Як нагадали в Енергетичній спільноті, процедура сертифікації "Укренерго" з метою, щоб компанія відповідала стандартам Євросоюзу, розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів.

"Твердження про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, є помилковими. Імпорт електроенергії для України має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року", - додали в Енергоспівтоваристві.

Як зазначили в організації, вони шкодують, що внутрішній лист для Національної комісії з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКп) "був використаний для таких тверджень".

В Енергоспільноті запевнили, що їхня увага зосереджена на підтримці енергетичної стійкості України, у тому числі шляхом збільшення імпорту.