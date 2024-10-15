Есть ли угроза импорту электроэнергии из ЕС в Украину: Энергосообщество дало четкий ответ

Как напомнили в Энергетическом сообществе, процедура сертификации “Укрэнерго” с целью, чтобы компания соответствовала стандартам Евросоюза, началась задолго до полномасштабного вторжения российских оккупантов.

"Утверждения о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС в зимний период, ошибочны. Импорт электроэнергии для Украины имеет решающее значение для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодное время года", - добавили в Энергосообществе.

Как отметили в организации, они сожалеют, что внутреннее письмо для Национальной комиссии по регулированию рынков электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "было использовано для таких утверждений".

В Энергосообществе заверили, что их внимание сосредоточено на поддержке энергетической устойчивости Украины, в том числе путем увеличения импорта.