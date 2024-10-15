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Есть ли угроза импорту электроэнергии из ЕС в Украину: Энергосообщество дало четкий ответ

Иллюстративное фото: Украина продолжит импортировать электроэнергию из ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Импорт электроэнергии из стран Европейского Союза в Украину продолжится. На это не повлияет возможность пересертификации "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Энергетического сообщества.

Как напомнили в Энергетическом сообществе, процедура сертификации “Укрэнерго” с целью, чтобы компания соответствовала стандартам Евросоюза, началась задолго до полномасштабного вторжения российских оккупантов. 

"Утверждения о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС в зимний период, ошибочны. Импорт электроэнергии для Украины имеет решающее значение для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодное время года", - добавили в Энергосообществе. 

Как отметили в организации, они сожалеют, что внутреннее письмо для Национальной комиссии по регулированию рынков электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) "было использовано для таких утверждений". 

В Энергосообществе заверили, что их внимание сосредоточено на поддержке энергетической устойчивости Украины, в том числе путем увеличения импорта. 

Слухи об импорте электроэнергии

Напомним, вчера, 14 октября, в распоряжении у РБК-Украина оказалось письмо Секретариата Энергосообщества для НКРЭКУ. В письме было указано предупреждение о возможности пересертификации "Укрэнерго" в случае, если не будет решен ряд проблем.

Пересертификация, как писали СМИ, могла бы привести к приостановке импорта электроэнергии в Украину из Евросоюза.

Позже в НКРЭКУ заверили, что такие слухи об угрозе импорту являются "откровенной манипуляцией".

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