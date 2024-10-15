Чи є загроза імпорту електроенергії з ЄС до України: Енергоспівтовариство дало чітку відповідь
Імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу до України продовжиться. На це не вплине можливість пересертифікації "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Енергетичного співтовариства.
Як нагадали в Енергетичній спільноті, процедура сертифікації "Укренерго" з метою, щоб компанія відповідала стандартам Євросоюзу, розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів.
"Твердження про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію з ЄС у зимовий період, є помилковими. Імпорт електроенергії для України має вирішальне значення для забезпечення надійного енергопостачання, особливо в холодну пору року", - додали в Енергоспівтоваристві.
Як зазначили в організації, вони шкодують, що внутрішній лист для Національної комісії з регулювання ринків електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКп) "був використаний для таких тверджень".
В Енергоспільноті запевнили, що їхня увага зосереджена на підтримці енергетичної стійкості України, у тому числі шляхом збільшення імпорту.
Чутки про імпорт електроенергії
Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, у розпорядженні РБК-Україна опинився лист Секретаріату Енергоспівтовариства для НКРЕКП. У листі було зазначено попередження про можливість пересертифікації "Укренерго" у разі, якщо не буде вирішено низку проблем.
Пересертифікація, як писали ЗМІ, могла б призвести до зупинення імпорту електроенергії в Україну з Євросоюзу.
Пізніше у НКРЕКП запевнили, що такі чутки про загрозу імпорту є "відвертою маніпуляцією".
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