Чи є загроза епідемії гепатиту А: відповідь МОЗ

Множинні випадки гепатиту А в Україні наразі класифікують, як спалах. Дана хвороба має сезонність, саме тому в країні спостерігається приріст хворих.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна .

Відповідаючи на питання про можливе оголошення епідемії, Кузін розповів, що таке рішення приймається в залежності від кількості постраждалих осіб.

"Якщо подивитися саме на вінницьку історію, то там спочатку була оголошена надзвичайна ситуація локального рівня. Потім, коли кількість постраждалих осіб перевищила 100, то вже тоді цій надзвичайній ситуації було присвоєно статус обласного рівня. Тому зараз це надзвичайна ситуація медико-біологічного характеру обласного рівня", - підкреслив він, зазначивши, що про епідемію наразі не говориться.

Спалах гепатиту А, як сезонна хвороба

Коментуючи поширення гепатиту А в інших регіонах, Кузін зазначив, що причиною тому могла стати сезонність, адже в осінньо-зимовий період кількість випадків даної хвороби зростає.

"Починаючи орієнтовно з вересня ми кожного року фіксуємо підвищення рівня захворюваності. Ми реєстрували такі підвищені рівні захворюваності на території Харківської області, на території Закарпатської області, а також на території Івано-Франківської області", - повідомив він.

В якому випадку оголосять про епідемію?

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що випадки мають відповідати певним критеріям, аби оголосити це епідемією або спалахом національного масштабу.

"Тобто ці випадки мають бути пов'язані всі між собою, і вони мають відбутися майже одночасно - тоді ми можемо говорити про надзвичайну ситуацію загальнонаціонального характеру", - сказав Кузін.

Зокрема, захворювання в Івано-Франківській області були локалізовані в одному населеному пункті та трапились в конкретній родині через порушення правил побутової гігієни.

"Ці випадки не пов'язані з вінницьким спалахом, тому ми не вважаємо, що це є продовженням цього спалаху на території іншої області", - підсумував Кузін.

