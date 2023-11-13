Есть ли угроза эпидемии гепатита А: ответ Минздрава

Множественные случаи гепатита А в Украине классифицируют, как вспышку. Данная болезнь имеет сезонность, поэтому в стране наблюдается прирост больных.

Отвечая на вопрос о возможном оглашении эпидемии, Кузин рассказал, что такое решение принимается в зависимости от количества пострадавших.

"Если посмотреть именно на винницкую историю, то там сначала была объявлена чрезвычайная ситуация локального уровня. Затем, когда количество пострадавших превысило 100, то уже тогда этой чрезвычайной ситуации был присвоен статус областного уровня. Поэтому сейчас это чрезвычайная ситуация медико-биологического характера областного уровня", - подчеркнул он, отметив, что об эпидемии пока не говорится.

Вспышка гепатита А, как сезонная болезнь

Комментируя распространение гепатита А в других регионах, Кузин отметил, что причиной тому могла стать сезонность, ведь в осенне-зимний период количество случаев данной болезни растет.

"Начиная ориентировочно с сентября мы каждый год фиксируем повышение уровня заболеваемости. Мы регистрировали такие повышенные уровни заболеваемости на территории Харьковской области, на территории Закарпатской области, а также на территории Ивано-Франковской области", - сообщил он.

В каком случае объявят об эпидемии?

главный государственный санитарный врач подчеркнул, что случаи должны отвечать определенным критериям, чтобы объявить это эпидемией или вспышкой национального масштаба.

"То есть эти случаи должны быть связаны все между собой и они должны произойти почти одновременно - тогда мы можем говорить о чрезвычайной ситуации общенационального характера", - сказал Кузин.

В частности, заболевания в Ивано-Франковской области были локализованы в одном населенном пункте и случились в конкретной семье из-за нарушения правил бітовой гигиены.

"Эти случаи не связаны с винницкой вспышкой, поэтому мы не считаем, что это продолжение этой вспышки на территории другой области", - подытожил Кузин.