UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є справи в ЄСПЛ щодо заборони РПЦ: відповідь судді

Фото: Микола Гнатовський, суддя ЄСПЛ від України (facebook.com/gnatovsky)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Комунікованих справ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо закону про заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні немає. Водночас є скарги, які пов'язані зі спорами всередині громад.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

"Наразі комунікованих справ на цю тему я не знаю.Є скарги, які пов'язані з різного роду спорами всередині громад. Знов таки, виникають питання про переходи конкретної громади від однієї церковної юрисдикції до іншої, якісь майнові питання. Таке час від часу виникає", - розповів Гнатовський. 

Заборона РПЦ 

20 серпня, Верховна Рада ухвалила законопроект, що пропонує заборонити в Україні діяльність РПЦ та організацій, пов'язаних з нею. Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що цей закон необхідний для ефективної боротьби з російською пропагандою, яка, зокрема, поширюється через церкву.

Водночас митрополит Климент, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, у коментарі РБК-Україна висловив занепокоєння, що закон може суперечити Конституції та створити умови для дискримінації віруючих.  

Вже 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон

Докладніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки із РПЦ та що про це думає Зеленський".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РПЦЕСПЧ