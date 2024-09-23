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Чи є справи в ЄСПЛ щодо заборони РПЦ: відповідь судді

Понеділок 23 вересня 2024 11:48
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Чи є справи в ЄСПЛ щодо заборони РПЦ: відповідь судді Фото: Микола Гнатовський, суддя ЄСПЛ від України (facebook.com/gnatovsky)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Комунікованих справ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо закону про заборону Російської православної церкви (РПЦ) в Україні немає. Водночас є скарги, які пов'язані зі спорами всередині громад.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

"Наразі комунікованих справ на цю тему я не знаю.Є скарги, які пов'язані з різного роду спорами всередині громад. Знов таки, виникають питання про переходи конкретної громади від однієї церковної юрисдикції до іншої, якісь майнові питання. Таке час від часу виникає", - розповів Гнатовський.

Заборона РПЦ

20 серпня, Верховна Рада ухвалила законопроект, що пропонує заборонити в Україні діяльність РПЦ та організацій, пов'язаних з нею. Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що цей закон необхідний для ефективної боротьби з російською пропагандою, яка, зокрема, поширюється через церкву.

Водночас митрополит Климент, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, у коментарі РБК-Україна висловив занепокоєння, що закон може суперечити Конституції та створити умови для дискримінації віруючих.

Вже 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Докладніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки із РПЦ та що про це думає Зеленський".

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