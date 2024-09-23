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Есть ли дела в ЕСПЧ по запрету РПЦ: ответ судьи

Понедельник 23 сентября 2024 11:48
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Есть ли дела в ЕСПЧ по запрету РПЦ: ответ судьи Фото: Николай Гнатовский, судья ЕСПЧ от Украины (facebook.com/gnatovsky)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Коммуницированных дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) относительно закона о запрете Русской православной церкви (РПЦ) в Украине нет. В то же время есть жалобы, которые связаны со спорами внутри общин.

Об этом винтервью РБК-Украина рассказал судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский.

"Сейчас коммуницированных дел на эту тему я не знаю, есть жалобы, связанные с разного рода спорами внутри общин. Опять же, возникают вопросы о переходах конкретной общины от одной церковной юрисдикции к другой, какие-то имущественные вопросы. Такое время от времени возникает", - рассказал Гнатовский.

Запрет РПЦ

20 августа Верховная Рада приняла законопроект, предлагающий запретить в Украине деятельность РПЦ и организаций, связанных с ней. Глава комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что этот закон необходим для эффективной борьбы с российской пропагандой, которая, в частности, распространяется через церковь.

В то же время митрополит Климент, глава информационно-просветительского отдела УПЦ, в комментарии РБК-Украина выразил обеспокоенность тем, что закон может противоречить Конституции и создать условия для дискриминации верующих.

Уже 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон.

Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

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